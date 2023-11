AfD: Begriffe Globaler Süden und Globaler Norden streichen

Berlin: (hib/JOH) Die AfD-Fraktionen fordert die Bundesregierung in einem Antrag (20/9150) auf, einen entwicklungspolitischen Ansatz zu verfolgen, bei dem die üblichen Bezeichnungen von „Industrienation“, „Schwellenländern“ und „Entwicklungsländern“ verwendet werden. Die Bezeichnungen Globaler Süden und Globaler Norden sollen als Kategorien in der Entwicklungspolitik aufgeben werden, „um jegliche Form von Schuld- und Opferpolitik im Rahmen der deutschen Entwicklungszusammenarbeit zu überwinden“. In einem zweiten Punkt fordern die Abgeordneten, die deutsche Entwicklungspolitik auf eine „marktnahe wirtschaftliche Zusammenarbeit zum Wohle der deutschen Wirtschaft und der afrikanischen Partner strategisch auszurichten“.

Die Vorlage will der Bundestag heute Nachmittag ohne Aussprache zur weiteren Beratung an den federführenden Entwicklungsausschuss überweisen.