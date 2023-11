Riskanter Alkoholkonsum bei älteren Männern

Berlin: (hib/PK) Die Bundesregierung will den riskanten Alkoholkonsum mit Hilfe der Prävention weiter zurückdrängen. Der Pro-Kopf-Verbrauch von Reinalkohol sei in den vergangenen 40 Jahren zwar zurückgegangen. Im internationalen Vergleich zähle Deutschland aber weiter zu den Hochkonsumländern, heißt es in der Antwort (20/9070) der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage (20/8810) der Linksfraktion.

Männer konsumieren den Angaben zufolge mehr Alkohol als Frauen. Der riskante Konsum ging bei Männern im Vergleich zu 1995 jedoch signifikant zurück, während er bei Frauen nicht signifikant anstieg.

Der riskante Alkoholkonsum ist laut einer Stichprobe (Epidemiologischer Suchtsurvey (ESA) 2021) für Frauen und Männer in der Altersgruppe der 50- bis 59-Jährigen mit insgesamt 17,8 Prozent am höchsten, wie aus der Antwort hervorgeht. Männer kommen in der Altersgruppe auf einen Anteil von 20 Prozent mit riskantem Konsum, Frauen auf 15,6 Prozent. Bei Frauen ist der riskante Alkoholkonsum in der Altersgruppe der 21- bis 24-Jährigen mit einem Anteil von 19 Prozent am höchsten.