Berlin: (hib/AHE) Nach der Einbestellung und Ausweisung von Diplomaten erkundigt sich die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/9105). Die Bundesregierung soll unter anderem mitteilen, wie viele Diplomaten welcher Staaten seit 2017 aus Deutschland mit welcher Begründung ausgewiesen worden sind und bei wie vielen deutschen Diplomaten dies in welchen Staaten und mit welcher Begründung im fraglichen Zeitraum der Fall war. Außerdem fragen die Abgeordneten nach der Einbestellung von Botschaftern in Deutschland sowie von deutschen Botschaftern im Ausland und ferner nach Demonstrationsschäden oder Schäden durch Ausschreitungen an ausländischen Botschaften, diplomatischen Vertretungen oder Kultureinrichtungen ausländischer Staaten in Deutschland und andererseits an solchen deutschen Einrichtungen im Ausland.