Regierung: Fachkräfteeinwanderung ist kein Risiko

Berlin: (hib/CHE) Die Bundesregierung verteidigt in einer Antwort (20/9095) auf eine Kleine Anfrage (20/8827) der AfD-Fraktion ihre Strategie zur Fachkräfteeinwanderung. Mit dem Gesetz und der Verordnung zur Weiterentwicklung der Fachkräfteeinwanderung würden die Rahmenbedingungen für die Fachkräfteeinwanderung aus Drittstaaten insgesamt verbessert und damit die Chancen der Wirtschaft für eine erfolgreiche Anwerbung von ausländischen Fachkräften erhöht. „Da Gesetz und Verordnung zur Weiterentwicklung der Fachkräfteeinwanderung keine Sonderregelungen in Bezug auf die Länder treffen und grundsätzlich branchenoffen ausgestaltet sind, werden sie für die Anwerbung von qualifizierten Fachkräften deutschlandweit und in allen Branchen die gleichen Chancen eröffnen. Die Bundesregierung erkennt keine branchen- oder länderspezifischen Anwerberisiken“, schreibt sie in der Antwort weiter.