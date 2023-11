AfD fragt nach Entwicklungszusammenarbeit mit Ghana

Berlin: (hib/JOH) Welche deutschen Entwicklungsleistungen für Ghana aufgewendet werden und welche Programme, Vorhaben, Projekte oder sonstige Maßnahmen in den vergangenen zehn Jahren im Rahmen der staatlichen und nichtstaatlichen Entwicklungszusammenarbeit mit Ghana in Auftrag gegeben wurden, will die AfD-Fraktion mittels einer Kleinen Anfrage (20/9232) erfahren. Weitere Fragen befassen sich mit den Handelsbeziehungen und Marktchancen deutscher Firmen in Bezug auf die ghanaische Wirtschaft.