Entwicklungsprojekte in der Demokratischen Republik Kongo

Berlin: (hib/JOH) Welche Entwicklungsleistungen Deutschland für die Demokratische Republik Kongo aufwendet und welche Programme, Vorhaben, Projekte oder sonstige Maßnahmen in den vergangenen zehn Jahren im Rahmen der staatlichen und nichtstaatlichen Entwicklungszusammenarbeit dort in Auftrag gegeben wurden, will die AfD-Fraktion mittels einer Kleinen Anfrage (20/9247) erfahren. Weitere Fragen befassen sich mit Handelsbeziehungen und Marktchancen deutscher Firmen in der DR Kongo.