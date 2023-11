Union fragt nach Fortschritten beim Radwegebau

Berlin: (hib/HAU) Zum Radverkehr in Deutschland hat die CDU/CSU-Fraktion eine Kleine Anfrage (20/9258) vorgelegt. Die Abgeordneten interessieren sich unter anderem für die Fortschritte beim Bau von Radverkehrsanlagen und die finanzielle Beteiligung des Bundes dabei. Die Bundesregierung wird zudem nach einem Vorschlag zur garantierten Mitnahme von Fahrrädern jeweils im Schienenpersonennahverkehr, im Schienenpersonenfernverkehr, in Linienbussen und in Straßenbahnen gefragt. Positionieren soll sich die Regierung auch zu einer Helmtragepflicht für Radfahrerinnen und Radfahrer.