Keine Kopftücher in Kitas und Schulen

Berlin: (hib/CHE) Die AfD-Fraktion will das Tragen von Kopftüchern bei Kindern unter 14 Jahren in öffentlichen Kitas und Schulen verbieten. In einem Antrag (20/9315) fordert sie die Bundesregierung auf, mit den Kultus- und Innenministern der Länder in einen Dialog über ein grundsätzliches Verbot zu treten. Außerdem solle die Problematik des Kopftuchs als politisch-weltanschauliches Symbol bei Kindern im Rahmen der „Deutschen Islam Konferenz“ (DIK) thematisiert werden. Im Rahmen der politischen Bildungsarbeit des Bundes müsse die Aufklärung über die mit dem Tragen des Kopftuchs bei Kindern als politisch-weltanschauliches Symbol verbundenen Probleme intensiviert werden, fordert die AfD-Fraktion. Sie zweifelt in dem Antrag an, dass das Tragen des Kopftuchs bei unter 14-Jährigen in den Kernbereich der Religionsfreiheit falle und geht davon aus, dass es erst mit dem Erstarken eines politisch geprägten Islamismus eine weite Verbreitung gefunden hat und somit eher ein politisches denn ein religiöses Symbol sei.