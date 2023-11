AfD fragt nach der globalen Mitteltemperatur

Berlin: (hib/MIS) Die AfD-Fraktion kritisiert, dass in der Diskussion über die Erderwärmung und etwaige Maßnahmen zu ihrer Reduzierung die aktuelle und die vorindustrielle globale Mitteltemperatur nicht benannt werden. In einer Kleinen Anfrage (20/9235) zur „Rolle der Bezugstemperatur in den Zielen des Pariser Klimaabkommens in Zusammenhang mit den CO2-Emissionen“ erkundigen sich die Abgeordneten bei der Bundesregierung nach der exakten Höhe der absoluten globalen Mitteltemperatur in Kelvin und in Grad Celsius in vorindustrieller Zeit. Falls sie später bestimmt wurde, wollen sie wissen, wie genau sie gemessen wurde, wie viele Stationen beteiligt waren, wo diese standen und welche Flächen in Prozent der Erdoberfläche sie abdeckten.

Zudem wollen die Abgeordneten wissen, ob der Bundesregierung bekannt sei, dass „die aktuelle globale Mitteltemperatur mit aktuell nur +0,278 K über dem Referenzwert von 2015/2023 liege und damit deutlich unter dem Spitzenwert von 2016 mit +1,554 K; und ob ihr bekannt sei, dass die aktuelle globale Mitteltemperatur auch unter der als ideal empfundenen Mitteltemperatur von exakt 15 Grad Celsius liege. Falls zutreffend, soll die Bundesregierung angeben, was sie unternommen hat, um diesem bereits langanhaltendem Tatbestand Rechnung zu tragen. Falls sie keine Kenntnis davon hatte, soll sie wiederum angeben, was sie zu unternehmen plant.