Visavergabe an Studierende aus Afrika

Berlin: (hib/AHE) Für die Visavergabe an Studenten und Wissenschaftler aus Afrika interessiert sich die Fraktion Die Linke in einer Kleinen Anfrage (20/9403). Die Bundesregierung soll unter anderem angeben, wie viele Visaanträge von diesem Personenkreis aus afrikanischen Ländern in den Jahren 2012 bis 2022 anerkannt und wie viele verweigert worden sind. Die Abgeordneten thematisieren zudem den Fall drei abgelehnter kamerunischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Januar 2022 und fragen nach den Kriterien und Maßstäben bei der Einzelüberprüfung von Visaanträgen.