Linksfraktion fragt nach KI-unterstützter Schul-Cloud

Berlin: (hib/CHA) In einer Kleinen Anfrage (20/9289) erkundigt sich die Fraktion Die Linke nach dem Beitrag der Bundesregierung an einer KI-unterstützten Schul-Cloud. Wie aus der Vorbemerkung der Kleinen Anfrage hervorgeht, werde eine solche Cloud bisher in acht Bundesländern geplant und solle zukünftig Schülerinnen und Schülern ein individuelles Lernerlebnis bieten. Die Bundesregierung solle 55 Millionen Euro für die Entwicklung des Systems beisteuern, heißt es in der Vorbemerkung weiter.

Die Linksfraktion erkundigt sich, in welchem Haushaltstitel die Bundesregierung die geplanten Kosten in Höhe von 55 Millionen Euro eingestellt hat und welchen finanziellen Beitrag die Länder für die Entwicklung der Cloud leisten. Zudem interessiert die Abgeordneten, für welche Fächer die Schul-Cloud nutzbar sein soll und welche Möglichkeiten Bund und Länder haben, die Speicherung, Verarbeitung und den Personenbezug der Daten sowie die Löschung zu kontrollieren.