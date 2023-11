Niederlande Hauptlieferant von Hormonen für Sauenhaltung

Berlin: (hib/NKI) Die wichtigsten Lieferanten für das in der Sauenhaltung eingesetzte Schwangerschaftshormon „Pregnant Mare Serum Gonadotropin“ (PMSG) produzieren in den Niederlanden und in Island sowie in den südamerikanischen Ländern Argentinien und Uruguay. Der Wirkstoff PMSG selbst, der in den in Deutschland zugelassenen Tierarzneimitteln vorkommt, stamme ebenfalls aus diesen Herkunftsländern, berichtet die Bundesregierung in ihrer Antwort (20/9332) auf eine Kleine Anfrage (20/9053) der Fraktion Die Linke.

Der Verbrauch von PMSG habe sich seit 2013 stetig erhöht und habe im Zeitraum vom 1. Februar 2013 bis zum 31. Januar 2016 in Deutschland bei etwa 3,8 Millionen Einzeldosen zur Behandlung von Sauen gelegen. Für die Jahre 2016 bis 2019 habe sich der Verbrauch auf 6,4 Millionen Einzeldosen erhöht. Diese Zahlen hatte die Bundesregierung bereits in ihrer Antwort (20/4103) auf eine Kleine Anfrage (20/3775) genannt, aktuellere Zahlen dazu lägen nicht vor.