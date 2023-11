Berlin: (hib/STO) „Kirchenasyl in Deutschland“ thematisiert die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/9276). Die Abgeordneten wollen von der Bundesregierung unter anderem wissen, wie viele Menschen sich zwischen dem 1. Mai 2016 und dem 31. Oktober 2023 für jeweils welchen Zeitraum in Kirchenasyl befunden haben.