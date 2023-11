Landsmannschaftliche Zugehörigkeit erfragt

Berlin: (hib/STO) Die AfD-Fraktion will wissen, wie viel Prozent der Beamten in den einzelnen Bundesministerien Mitte dieses Jahres jeweils welche „landsmannschaftliche Zugehörigkeit“ zu den Bundesländern hatten. Ebenso erkundigt sie sich in einer Kleinen Anfrage (20/9275) unter anderem nach den entsprechenden Angaben für das Bundeskanzleramt, für das Bundespräsidialamt sowie für die Bundestagsverwaltung und die Verwaltung des Bundesverfassungsgerichts.