Die Linke fragt nach Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft

Berlin: (hib/CHA) Die Fraktion Die Linke erkundigt sich in einer Kleinen Anfrage (20/9440) danach, wie viele Promovierende, die in von der Deutschen Forschungsgesellschaft geförderten Projekten seit 2020 tätig sind, nach Kenntnis der Bundesregierung in Vollzeit angestellt sind. Zudem interessiert die Abgeordneten der Linksfraktion, ob bei Projekten, die durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert werden, Empfehlungen zur Teilzeitbeschäftigung bestehen.

Wie aus der Vorbemerkung der Kleinen Anfrage hervorgeht, seien nach der Evaluation des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes vom Mai 2022 durchschnittlich 81 Prozent aller Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die eine Professur anstreben, befristet beschäftigtet. Bei den Promovierenden läge die Zahl der befristet Beschäftigten sogar bei 93 Prozent. Viele der in Teilzeit angestellten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler würden dennoch in Vollzeit arbeiten, schreibt die Linksfraktion.