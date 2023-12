Die Linke fragt nach Maßnahmen für barrierefreien Tourismus

Berlin: (hib/EMU) Die Fraktion Die Linke will in einer Kleinen Anfrage (20/9518) an die Bundesregierung wissen, welche für den Tourismus relevanten Bundesgesetze und Verordnungen seit dem Inkraftreten von Artikel 30 der UN-Behindertenrechtskonvention (Teilhabe am kulturellen Leben sowie an Erholung, Freizeit und Sport) im März 2009 überprüft, geändert oder neu verabschiedet worden sind.

Weiter wollen die Abgeordneten unter anderem wissen, wie viele touristische Einrichtungen es nach Kenntnis der Bundesregierung in Deutschland gibt und wie viele davon umfassend oder bedingt barrierefrei und wie viele nach dem Kennzeichnungssystem „Reisen für Alle“ zertifiziert sind.

Gefragt wird außerdem, warum im „Beirat für Fragen des Tourismus beim Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz“ keine Vertretung der Menschen mit Behinderungen eingebunden ist und ob geplant sei, dies zeitnah zu ändern.