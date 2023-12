Lage älterer Menschen in Kriegs- und Krisengebieten

Berlin: (hib/AHE) Nach der Lage älterer Menschen in humanitären Katastrophensituationen erkundigt sich die zwischenzeitlich aufgelöste Fraktion Die Linke in einer Kleinen Anfrage (20/9586). Die Abgeordneten fragen unter anderem, ob es eigenständige Referate im Auswärtigen Amt, im Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, im Ministerium für Ernährung und Landwirtschaft und im Innenministerium für die Belange älterer Menschen gibt. Außerdem soll die Bundesregierung angeben, wie sie Datenlagen zur Situation älterer Menschen in Kriegs- und Krisengebieten erhebt.