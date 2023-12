Berlin: (hib/AHE) Nach Maßnahmen zur Bekämpfung des Terrorismus in Westafrika erkundigt sich die CDU/CSU-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/9594). Wie die Abgeordneten darin schreiben, dringen terroristische und dschihadistische Gruppen aus dem Sahel verstärkt in Richtung westafrikanischer Küstenstaaten, insbesondere im Golf von Guinea, vor. Damit drohe eine unmittelbar bevorstehende Destabilisierung von Staaten wie Benin, Ghana und Togo. Die Bundesregierung soll unter anderem mitteilen, welche dieser Gruppen die größte Bedrohung für die lokale Bevölkerung sowie für deutsche und europäische Interessen vor Ort darstellt, welches die Hauptfinanzierungsquellen für diese Gruppen sind und was die Bundesregierung unternimmt, um diese zu beschneiden.