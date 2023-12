AfD-Fraktion fragt nach Berlin Institute of Health

Berlin: (hib/CHA) In einer Kleinen Anfrage (20/9608) erkundigt sich die AfD-Fraktion nach dem 2013 eröffneten Berlin Institute of Health (BIH), einem Institut für Gesundheitsforschung in der Charité. So wollen die Abgeordneten unter anderem erfahren, welche Mittel die Bundesregierung für das BIH vorsieht.

Zudem interessiert die AfD-Fraktion, welche Leistungen und Investitionen die Firma Bayer zukünftig in die Kooperation mit dem BIH einbringen wird und wie die Bundesregierung sicherstellen wolle, dass die Firma Bayer „nicht den alleinigen oder überwiegenden wirtschaftlichen Nutzen“ aus den Forschungsergebnissen zielt, die mit Steuergeldern finanziert werden. Wie aus der Vorbemerkung der Kleinen Anfrage hervorgeht, plane die Charité gemeinsam mit dem Land Berlin und der Bayer AG den Bau eines Zentrums für „Translation im Bereich der Gen- und Zelltherapie“.

Gefragt wird von den AfD-Abgeordneten daher auch, welche Art von Zellen bei der Entwicklung von Therapien am BIH zum Einsatz kommen werden und welchen Ursprung die gegebenenfalls genutzten humanen Zellen haben.

Aufgabe des Berlin Institute of Health ist die „medizinische Translation“, also Erkenntnisse aus der biomedizinischen Forschung in neue Ansätze zur personalisierten Vorhersage, Prävention, Diagnostik und Therapie zu übertragen. Umgekehrt sollen Beobachtungen im klinischen Alltag zu neuen Forschungsideen führen.