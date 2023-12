Ukraine exportierte rund 28 Millionen Tonnen Agrargüter

Berlin: (hib/NKI) Seit Beginn des Getreideabkommens zwischen der Ukraine und Russland (Schwarzmeerabkommen) im Zeitraum von August 2022 bis Juli 2023 sind rund 28 Millionen Tonnen Mais, Ölstaaten und Weizen aus der Ukraine exportiert worden. Das geht aus einer Antwort (20/9453) der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage (20/8957) der AfD-Fraktion hervor.

Konkret seien rund 16,9 Millionen Tonnen Mais, 2,1 Millionen Tonnen Ölsaaten sowie 8,9 Millionen Tonnen Weizen weltweit exportiert worden. Die Bundesregierung beruft sich auf Zahlen der Welternährungsorganisation der Vereinten Nationen (FAO). Lediglich die primären Exportländer seien in dieser Auflistung enthalten, Re-Exporte in Drittländer seien nicht berücksichtigt, heißt es in der Antwort.