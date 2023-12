Berlin: (hib/STO) Die AfD-Fraktion will wissen, wie viele Unterstützer der Terror-Organisation Hamas in Deutschland der Bundesregierung namentlich bekannt sind. Auch erkundigt sie sich in einer Kleinen Anfrage (20/9706) unter anderem danach, wie viele der namentlich bekannten Unterstützer der Hamas durch Einbürgerung die deutsche Staatsangehörigkeit erworben haben.