Berlin: (hib/CHE) Zum Stand der Entwicklung der Zahl der per Haftbefehl gesuchten Neonazis im September 2023 kann die Bundesregierung noch keine Angaben machen. Zahlen für diesen Zeitraum würden erst in der zweiten Dezemberhälfte vorliegen und ausgewertet werden können, schreibt die Regierung in einer Antwort (20/9684) auf eine Kleine Anfrage (20/9069) der inzwischen aufgelösten Fraktion Die Linke.