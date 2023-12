Berlin: (hib/AHE) Nach dem Auftritt eines Taliban-Funktionärs in Deutschland erkundigt sich die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/9831). Wie die Fragesteller schreiben, soll laut Medienberichten der Leiter der Nationalen Arzneimittelbehörde und frühere Minister für öffentliche Gesundheit des Taliban-Regimes namens Abdelbari Omar im November in der DITIB-Moschee in Köln aufgetreten sein. Die Bundesregierung soll unter anderem mitteilen, welche Auslandsvertretung der Niederlande oder eines anderen Schengen-Mitgliedsstaates das Schengenvisum für den Taliban-Funktionär ausgestellt hat, ob die deutschen Behörden konsultiert oder darüber unterrichtet wurden und ob diese der Erteilung eines Visums gegebenenfalls widersprochen haben.