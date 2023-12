Unterrichtung zu Minderheitensprachen

Berlin: (hib/CHE) Die zuständigen Stellen des Bundes und der Länder werden sich mit kritischen Äußerungen der Vertreterinnen und Vertreter der nationalen Minderheiten und der Sprechergruppe Niederdeutsch auseinandersetzen und im nächsten Sprachenbericht über weitere Fortschritte berichten. Auch in Zukunft wird an den Bemühungen zur weiteren Umsetzung der Sprachencharta festgehalten werden. Das schreibt die Bundesregierung in dem Zwischenbericht zum Siebten Bericht der Bundesrepublik Deutschland gemäß Artikel 15 Absatz 1 der Europäischen Charta der Regional- oder Minderheitensprachen, der nun als Unterrichtung (20/9838) vorliegt.