Bessere Bedingungen für Trainer und Schiedsrichter

Berlin: (hib/MIS) Bezahlung, Arbeitszeiten, Anfeindungen - die Unionsfraktion sorgt sich um die Situation der Trainer und Schiedsrichter in Deutschland. In ihrer Anfrage (20/9741) fordern die Abgeordneten von CDU und CSU unter anderem zur Erfassung der Sachlage die erforderlichen Informationen über die Anzahl und die Motivlage von Trainern zu beschaffen, die von Deutschland aus in das Ausland wechselten;darauf hinzuwirken, dass die Besoldung von Trainern verbessert werden könne und die angekündigte Reform des Spitzensports auch dahingehend auszurichten, dass die Tätigkeit von Trainern unabhängig von der Vergütung attraktiver wird und die berufsimmanent atypischen Arbeitszeiten der Trainer angemessen berücksichtigt werden.

Zudem gelte es, angesichts der zunehmenden Gewalt gegenüber Schiedsrichtern im Fußball gemeinsam mit dem DFB Strategien zu entwickeln und Maßnahmen zu ergreifen, um Schiedsrichter besser zu schützen und die Tätigkeit des Schiedsrichters dadurch attraktiver zu machen, dass die Ehrenamtspauschale auf 1.200 Euro im Jahr angehoben wird.