Bundesregierung lehnt Helmpflicht für Radfahrer ab

Berlin: (hib/HAU) Die Bundesregierung lehnt eine Helmpflicht für Radfahrer ab. Man setze weiterhin auf das Prinzip der Freiwilligkeit und die Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Verkehrsteilnehmer, heißt es in der Antwort der Regierung (20/9699) auf eine Kleine Anfrage der CDU/CSU-Fraktion (20/9806). So unterstütze der Bund zahlreiche Kampagnen und Aktionen zur Steigerung der Nutzung von Fahrradhelmen. Im Übrigen steige die Helmtragequote bei Radfahrern nach Erhebungen der Bundesanstalt für Straßenwesen seit Jahren an. „Eine Helmtragepflicht für Radfahrer wird daher nicht für notwendig erachtet“, heißt es in der Antwort.