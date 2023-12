AfD fragt nach polnischer Visa-Affäre

Berlin: (hib/PK) Die sogenannte polnische Visa-Affäre ist Thema einer Kleinen Anfrage (20/9901) der AfD-Fraktion. Laut einem Pressebericht solle der polnische Staat allein in den vergangenen drei Jahren 350.000 Arbeitsvisa verkauft haben, heißt es in der Vorlage. Die Abgeordneten wollen wissen, welche Fragen die Bundesregierung diesbezüglich an die polnische Regierung gestellt und welche Antworten sie bekommen hat.