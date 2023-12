Berlin: (hib/BAL) Der Kauf des Zettels von Günter Schabowskis Pressekonferenz am 9. November 1989 durch die „Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland“ in Bonn ist Thema einer Kleinen Anfrage der AfD-Fraktion (20/9889). Unter anderem wird danach gefragt, welche Person den Zettel an das Haus der Geschichte verkauft hat, nach dem dieser lange als verschollen gegolten hatte.