Fragen zur Entwicklung des „Eurofighters“

Berlin: (hib/BAL) Der „Eurofighter“ ist Thema einer Kleinen Anfrage (20/9857) der CDU/CSU-Fraktion. Die Abgeordneten bezeichnen das Kampfflugzeug als „wesentlichen Fähigkeitsträger der Luftwaffe im Bereich der luftgestützten Luftverteidigung sowie der Luftangriffsfähigkeit“. Von der Bundesregierung wollen sie wissen, welche Meilensteine und Schritte geplant sind bis zur vollständigen Befähigung des „Eurofighters“ zum elektronischen Kampf.

Darüber hinaus behandelt die Unionsfraktion in der Anfrage die „Gesamtsystemfähigkeit des Militärflugzeugbaus in Deutschland“ sowie eine von ihr dargestellte „sinkende Gesamtzahl an Kampfflugzeugen“ in Deutschland. Sie fragt: „Welches Rational steht hinter einer schrumpfenden Luftfahrzeugflotte angesichts der sicherheitspolitischen Lage?“