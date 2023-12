Union fragt nach Dienstreisen im Bundesagrarministerium

Berlin: (hib/NKI) Die Dienstreisen der Leitung des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) im Jahr 2023 sind Thema einer Kleinen Anfrage (20/9852) der CDU/CSU-Fraktion. Die Abgeordneten wollen von der Bundesregierung wissen, an welchen dienstlichen Terminen außerhalb der Dienstsitze Bonn und Berlin, an welchen offiziellen Sitzungen und informellen Treffen von Gremien der Europäischen Union und an welchen außerhalb Deutschlands ausgerichteten internationalen Konferenzen der Bundesminister und die Staatssekretärinnen teilgenommen haben. Gefragt wird auch danach, in welchen Fällen die Flugbereitschaft der Bundeswehr in Anspruch genommen wurde.