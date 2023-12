Illegale Grenzübertritte in Sachsen

Berlin: (hib/PK) Mit illegalen Grenzübertritten in Sachsen befasst sich die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/9903). Die „nach wie vor anhaltende Masseneinwanderung nach Deutschland“ müsse schnellstmöglich beendet werden, heißt es in der Vorlage. Die Abgeordneten wollen von der Bundesregierung wissen, wie viele illegale Grenzübertritte die Bundespolizei seit 2014 in den Landkreisen Sachsens festgestellt hat, die an das Ausland grenzen und aus welchen Ländern die aufgegriffenen Personen stammen.