Berlin: (hib/BAL) Die Halbzeitbilanz der Vereinten Nationen zum Nachhaltigkeitsziel SDG 6 „Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser und Sanitärversorgung“ nimmt die CDU/CSU-Bundestagsfraktion zum Anlass für eine Kleine Anfrage (20/9909). Darin wollen die Abgeordneten unter anderem wissen, welche Rolle „ein nachhaltiger Umgang mit Wasser als Umweltrisiko im Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG)“ spielt.

Gefragt wird ferner, welchen Stellenwert die Bundesregierung SDG 6 bemisst und inwiefern sich die Bundesregierung für einen UN-Sondergesandten für Wasser einsetzt. Die Unionsfraktion will auch wissen, was die Bundesregierung von einem wissenschaftlichen Gremium für Wasser analog zum Intergouvernmental Panel on Climate Change (IPCC) für den Klimaschutz auf UN-Ebene hält.