Rund 132 Millionen Impfstoffdosen entsorgt

Berlin: (hib/PK) Aufgrund der genetischen Variabilität des Coronavirus werden Impfstoffe an die Virusvarianten angepasst. Seit Mai 2023 dominierten weltweit die Virusvariante XBB.1 und ihre Sublinien. Seit dem 18. September 2023 sei ein an die XBB.1-Varianten-adaptierter Covid-19-Impfstoff in Deutschland verfügbar, heißt es in der Antwort (20/9945) der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage (20/9653) der AfD-Fraktion. Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfehle, die Varianten-adaptierten Impfstoffe bevorzugt zu nutzen.

Wie aus der Antwort hervorgeht, verfügte der Bund Anfang Dezember 2023 noch über 52,3 Millionen Dosen der nicht an die Subvariante Omikron XBB.1.5 angepassten Impfstoffe, darunter 50,7 Millionen Dosen Comirnaty (Biontech/Pfizer) und 1,6 Millionen Dosen Spikevax (Moderna). Im vergangenen Jahr wurden den Angaben zufolge insgesamt rund 132 Millionen Dosen Impfstoff verschiedener Hersteller, die nicht an die Subvariante Omikron XBB.1.5 angepasst waren, entsorgt.