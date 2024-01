Berlin: (hib/HAU) In welchem Stadium sich die Vorbereitungen zur Einführung des digitalen Führerscheins in Deutschland befinden, möchte die CDU/CSU-Fraktion wissen. In einer Kleinen Anfrage (20/9938) erkundigen sich die Abgeordneten außerdem nach dem Stand der Abstimmungen auf europäischer Ebene zur Harmonisierung der rechtlichen Grundlagen für den digitalen Führerschein.