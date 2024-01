Bundesregierung zu „China-Kompetenzen“ in Deutschland

Berlin: (hib/CHA) Die Volksrepublik China ist ab diesem Jahr kein Partnerland Deutschlands mehr im sogenannten Manager-Fortbildungsprogramm. Aufgrund des „hohen Niveaus der bilateralen Wirtschaftsbeziehungen“ und da mehr als 5.000 kleine und mittelständische deutsche Unternehmen in der Volksrepublik China tätig sind, sei eine weitere Förderung in dem Bereich nicht mehr notwendig, schreibt die Bundesregierung in einer Antwort (20/9986) auf eine Kleine Anfrage (20/9815) der CDU/CSU-Fraktion. Ziel des „Manager-Fortbildungsprogramms“ ist es, teilnehmenden Unternehmen aus Deutschland und den Partnerländern in Afrika, Asien, Lateinamerika oder Osteuropa Zugang zum jeweils anderen Markt zu erleichtern und Geschäftsbeziehungen aufzubauen.

Wie die Bundesregierung in ihrer Antwort weiter schreibt, setze sie sich bereits „seit Mitte der 2010er Jahre“ für den Ausbau von unabhängiger China-Kompetenz in der Bundesrepublik ein. Zudem stehe die Bundesregierung in „engem und regelmäßigen Austausch“ mit der chinesischen Regierung zu „allen zentralen Themen“.