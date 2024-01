Promovierende in Teilzeitanstellung

Berlin: (hib/CHA) Im Jahr 2022 waren rund 22 Prozent der Promovierenden, die in von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderten Projekten tätig sind, in Vollzeit angestellt. Das schreibt die Bundesregierung in einer Antwort (20/9939) auf eine Kleine Anfrage (20/9440) der inzwischen aufgelösten Fraktion Die Linke. Die DFG fördert Forschungsprojekte in allen Bereichen der Wissenschaft und wird überwiegend vom Bund und den Ländern finanziert.

Wie aus der Antwort der Bundesregierung weiter hervorgeht, sind die meisten Promovierenden im Fachbereich Maschinenbau und Produktionstechnik in Vollzeit angestellt, dort sind es rund 90 Prozent. In den Fachbereichen Biologie, Physik, Chemie oder Medizin haben hingegen weniger als fünf Prozent der Promovierenden einen Vollzeitvertrag.

Bei Projekten, die vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert werden, gibt es laut Bundesregierung keine Empfehlung zur Anstellung von Promovierenden in Teilzeit beziehungsweise zur Bezahlung von Promovierenden nach Teilzeitquoten.