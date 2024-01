Berlin: (hib/STO) Die AfD-Fraktion will wissen, ob es in der Silvesternacht von 2023 auf 2024 Angriffe auf Bundespolizisten gab und wie viele Bundespolizisten in dieser Nacht verletzt wurden. Auch erkundigt sie sich in einer Kleinen Anfrage (20/9997) unter anderem danach, wie viele Bundespolizisten in dieser Silvesternacht bundesweit im Einsatz waren.