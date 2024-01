Regierung: Ausländische Arbeitskräfte sichern Wohlstand

Berlin: (hib/CHE) Die Bundesregierung widerspricht der Aussage, dass die Arbeitsmarktintegration von Ausländern nur schleppend verläuft. Das betont sie in ihrer Antwort (20/9967) auf eine Kleine Anfrage (20/9681) der AfD-Fraktion.

Die Regierung führt darin weiter aus, dass im Gegenteil die Anzahl sozialversicherungspflichtig beschäftigter Ausländerinnen und Ausländer zugenommen habe: „Von Mai 2017 bis Mai 2023 ist die Zahl von rund 3,4 auf rund 5,3 Millionen und damit um 56 Prozent gestiegen. Rund 71 Prozent des Zuwachses an sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung in den vergangenen sechs Jahren (rund 2,6 Millionen) entfiel auf ausländische Beschäftigte (rund 1,9 Millionen). Der Beitrag ausländischer Arbeitskräfte zu Wohlstand und Stabilität der sozialen Sicherungssysteme in Deutschland ist unverzichtbar“, heißt es dazu in der Antwort.