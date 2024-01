Zuwendungen des Auswärtige Amtes

Berlin: (hib/AHE) Über Zuwendungen des Auswärtigen Amtes an im Lobbyregister des Deutschen Bundestages erfasste Organisationen oder Einzelpersonen gibt die Bundesregierung in der Antwort (20/9448) auf eine Anfrage der AfD-Fraktion (20/8926) Auskunft. Wie es darin unter anderem heißt, habe das Progressive Zentrum e. V. im September 2019 gemeinsam mit der deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit und dem Auswärtigen Amt die Studie „Foreign Policy and the Just Transition“ erstellt und dafür knapp 88.000 Euro erhalten.