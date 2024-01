AfD schlägt Jan Ralf Nolte als Vizepräsident vor

Berlin: (hib/VOM) Die AfD-Fraktion hat einen Wahlvorschlag (20/10137) vorgelegt, in dem sie ihren Abgeordneten Jan Ralf Nolte für das Amt eines Stellvertreters der Bundestagspräsidentin nominiert. Der 35-jährige Abgeordnete gehört dem Bundestag seit Oktober 2017 an und zog jeweils über die Landesliste seiner Partei ins Parlament ein. Er vertritt den Wahlkreis Waldeck. Der gelernte kaufmännische Assistent für Fremdsprachen und Bürokommunikation und spätere Soldat ist Obmann seiner Fraktion in der Enquete-Kommission „Lehren aus Afghanistan für das künftige vernetzte Engagement Deutschlands“, stellvertretender Vorsitzender der Projektgruppe 1 „Sicherheit und Stabilisierung“ sowie ordentliches Mitglied im Verteidigungsausschuss und stellvertretendes Mitglied im Umweltausschuss. Nolte ist außerdem stellvertretender Vorsitzender der Parlamentariergruppe Anden-Staaten.