Auslandsdienstreisen im Bundeslandwirtschaftsministerium

Berlin: (hib/NKI) Die Leitung des Bundeslandwirtschaftsministeriums hat im vergangenen Jahr an insgesamt 29 offiziellen Sitzungen und informellen Treffen von Gremien der Europäischen Union teilgenommen. Das schreibt die Bundesregierung in ihrer Antwort (20/10025) auf eine Kleine Anfrage (20/9852) der CDU/CSU-Fraktion.

Minister Cem Özdemir (Bündnis 90/Die Grünen) habe an 16 solcher Termine teilgenommen, in 13 Fällen wurde er von seinen Staatssekretärinnen vertreten. Bei den Terminen handelte es sich demnach um Sitzungen der EU-Agrar- und Fischereiministerräte in Brüssel und Luxemburg sowie in Italien, Schweden, Spanien, Litauen, der Slowakei und in Bosnien und Herzegowina. Darüber hinaus hätten Minister Özdemir und die Parlamentarische Staatssekretärin Claudia Müller (Bündnis 90/Die Grünen) an je einem Termin zum G20-Agrarministertreffen in Indien und in Japan teilgenommen.