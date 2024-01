Anhörung zur Handlungsfähigkeit der Vereinten Nationen

Berlin: (hib/AHE) Der Auswärtige Ausschuss befasst sich am kommenden Montag in einer öffentlichen Anhörung mit dem Thema „Vereinte Nationen stärken - Handlungsfähigkeit und Kooperation zukunftsfest machen“. Zu der Veranstaltung am 29. Januar 2024 um 13.30 Uhr im Marie-Elisabeth-Lüders-Haus im Anhörungssaal 3.101 sind fünf Sachverständige geladen: Ekkehard Griep (Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen), Stephan Bierling (Universität Regensburg), Marianne Beisheim (Stiftung Wissenschaft und Politik), Nicole Deitelhoff (Peace Research Institute Frankfurt - Leibniz-Institut für Friedens- und Konfliktforschung) und Gerd Seidel (Emeritus der Humboldt-Universität zu Berlin).

Interessierte Zuhörer werden gebeten, sich bis zum 26. Januar 2024 (Anmeldeschluss 14.00 Uhr) unter der E-Mail-Adresse auswaertiger-ausschuss@bundestag.de und mit Angabe von Datum, Name, Vorname und Geburtsdatum anzumelden. Die Anhörung wird von 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr live im Parlamentsfernsehen (abrufbar auf der Website des Deutschen Bundestages) übertragen.