Berlin: (hib/JOH) Nach einem Projekt der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) zur „Förderung der beruflichen Bildung“ in Afghanistan erkundigt sich die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/10049). Unter anderem wollen die Abgeordneten wissen, welche Berufsgruppen im Rahmen des Projekts konkret gefördert werden und welche Maßnahmen es unter Berücksichtigung des allgemein beschränkten Zugangs der Menschen in Afghanistan zu Bildung unter der Taliban-Herrschaft umfasst.