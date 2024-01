AfD fragt nach Asylbewerberzahlen in Thüringen

Berlin: (hib/STO) Die AfD-Fraktion will wissen, wie viele Asylbewerber aus welchen Herkunftsstaaten sich von 2014 bis 2023 jeweils zum Stichtag 31. Dezember in einem Asylverfahren in Thüringen befanden. Auch erkundigt sie sich in einer Kleinen Anfrage (20/10035) unter anderem danach, wie viele Asylbewerber aus welchen Herkunftsstaaten sich zum 31. Dezember 2023 in einem Asylverfahren in Thüringen befunden haben.