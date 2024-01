Berlin: (hib/STO) Um die Sprengung von Geldautomaten in den Jahren von 2005 bis 2023 geht es in einer Kleinen Anfrage der AfD-Fraktion (20/10036). Darin erkundigt sich die Fraktion danach, wie häufig es in Deutschland im genannten Zeitraum jährlich zu Sprengungen von Geldautomaten kam. Auch möchte sie unter anderem erfahren, wie viele Tatverdächtige zu diesen Straftaten seit 2015 ermittelt werden konnten und wie hoch dabei der Anteil der nichtdeutschen Tatverdächtigen war.