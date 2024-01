Berlin: (hib/STO) Nach der Zahl der Teilnehmer an einem Integrationskurs in den Jahren 2013 bis 2023 erkundigt sich die CDU/CSU-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/10071). Auch will sie unter anderem wissen, wie viele davon im genannten Zeitraum am Ende eines Integrationskurses eine Sprachprüfung abgelegt haben.