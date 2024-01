Union fordert mehr Einsatz der Regierung für die EM 2024

Berlin: (hib/MIS) Am 14. Juni 2024 beginnt die Fußball-Europameisterschaft der Männer mit dem Eröffnungsspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Schottland in München. Die Unionsfraktion fordert die Bundesregierung auf, „ihren Anteil zu leisten und innerhalb ihrer Zuständigkeit die erforderlichen Rahmenbedingungen zu schaffen“ In einem Antrag (20/10068) mit dem Titel „EM 2024 - Volle Unterstützung für ein neues Sommermärchen“ fordern die CDU/CSU-Abgeordneten die Bundesregierung unter anderem auf, in engem Kontakt mit den Organisatoren die offenen Punkte und Schwachstellen zu identifizieren, die bis zur Eröffnung des Turniers zwingend zu klären seien. Außerdem soll sie zeitnah eine Strategie entwickeln, um diese Defizite zu beheben und Überlegungen anzustellen, wie die von den Organisatoren eingeforderte „Vision“ für die EURO2024 gestaltet sein könnte. Es gelte, gemeinsam mit den Ländern zu klären, welches Mobilitätskonzept für das Turnier erforderlich sei, ein attraktives Tourismuskonzept zu schaffen, damit die Besucher des Turniers Deutschland auch abseits der Spiele als ein sehenswertes Reiseland wahrnähmen und sicherzustellen, dass die aus dem Bundeshaushalt als Zuschuss an die Stiftung Fußball & Kultur EURO 2024 GmbH bereitgestellten Mittel so eingesetzt werden, dass ein attraktives Kulturangebot bereitgestellt werde, durch das sich Deutschland ebenfalls angemessen präsentierte.