Regierung: Kindergrundsicherung soll BA nicht überfordern

Berlin: (hib/CHE) Die Bundesregierung geht davon aus, dass die Bundesagentur für Arbeit (BA) die mit der geplanten Kindergrundsicherung verbundenen Aufgaben gut bewältigen wird. Das geht aus einer Antwort (20/10121) auf eine Kleine Anfrage (20/9907) der AfD-Fraktion hervor. Im Rahmen der Umsetzung der Kindergrundsicherung solle bereits frühzeitig mit der notwendigen Rekrutierung des benötigten Personals begonnen werden. Die errechnete Anzahl an Kindern, die den Kinderzusatzbetrag der Kindergrundsicherung erhalten sollen, werde erst nach und nach erreicht, so dass auch das benötigte Personal erst sukzessive gebraucht werde, heißt es dazu in der Antwort. Die Regierung schreibt außerdem, dass es derzeit noch keine Entscheidung über eine schrittweise Einführung der Kindergrundsicherung gebe, da die Gespräche mit der BA noch nicht abgeschlossen seien.