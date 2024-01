Bundesmittel für politische Stiftungen in Thüringen

Berlin: (hib/STO) Über die an politische Stiftungen in Thüringen im Jahr 2023 erbrachten Bundesmittel berichtet die Bundesregierung in ihrer Antwort (20/10103) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (20/9924). Vorläufigen Zahlen zufolge erhielten danach die Friedrich-Ebert-Stiftung im vergangenen Jahr Bundesmittel in Höhe von 631.306,02 Euro, die Konrad-Adenauer-Stiftung in Höhe von 276.000 Euro und die Heinrich-Böll-Stiftung in Höhe von 252.000 Euro. Die Friedrich-Naumann-Stiftung erhielt laut Vorlage 26.251,25 Euro an Bundesmitteln und die Rosa-Luxemburg-Stiftung 10.000 Euro.