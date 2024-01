Jugendliche mit Long-Covid, Post-Covid und ME/CFS

Berlin: (hib/PK) Die Unionsfraktion erkundigt sich in einer Kleinen Anfrage (20/10176) nach der Situation von Kindern und Jugendlichen mit Long-Covid, Post-Covid und ME/CFS. Die potenzielle Gefahr einer krankheitsbedingten sozialen Isolation durch verminderte Teilhabemöglichkeiten und der Unterbrechung der Bildungskarriere junger Menschen mache eine schnelle und effektive Reaktion im Gesundheitswesen und in Bildungsinstitutionen unerlässlich, heißt es in der Anfrage. Die Abgeordneten wollen wissen, was die Bundesregierung unternimmt, um die Versorgungslage der Betroffenen zu verbessern.